بن جامع: الجزائر مستعدة لمشاطرة خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب

بن جامع: الجزائر مستعدة لمشاطرة خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب

ترأس يوم امس السفير عمار بن جامع بنيويورك أشغال إجتماع عام حول تجسيد بلدان جنوب شرق أوروبا للوائح مجلس الأمن الدولي و توصيات اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب.

ويندرج هذا الإجتماع في إطار برنامج عمل لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن الدولي. التي تتولى الجزائر رئاستها

وشكل الاجتماع فرصة لممثل الجزائر لتقديم تعازي الجزائر لضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير ببوركينافاسو. قبل أن ينوه بالجهود التي تبذلها بلدان المنطقة من أجل مكافحة التهديد الإرهابي.

وأشار ذات المتحدث إلى أهمية التعاون الإقليمي و الدولي في هذه المكافحة. إعتمادا على تجربة الجزائر في مجال مكافحة آفة الإرهاب مبرزا المخاطر المنخفضة نسبيا لوقوع إعتداءات إرهابية حاليا في جنوب شرق اوروبا.

كما أكد السفير أن الجزائر تشاطر الانشغالات المعبر عنها بخصوص شبكات الجريمة المنظمة و التهريب في المنطقة. التي قد تسهل تمويل الارهاب و التجنيد و بالتالي فان “اليقظة الدائمة ضرورية”.

في حين جدّد بن جامع إستعداد الجزائر لمشاطرة تجربتها في تجسيد مقاربة شاملة قائمة على قواعد مكافحة الارهاب مع البلدان المعنية في المنطقة. و كذلك التزامها بالتعاون من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية المترابطة و الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

كما شكل الاجتماع فرصة لممثلي بلدان المنطقة لتقديم مساهمتهم عبر إبراز التهديدات التي يواجهونها و الجهود المبذولة في هذا المجال.

هذا وتلعب الجزائر و برئاستها الحالية لهذه اللجنة، دورا محوريا في متابعة تطبيق الدول للوائح الخاصة بمكافحة الإرهاب و ان تجربتها المعترف بها في هذا المجال تعطيها مصداقية أكيدة من أجل تبني مقاربة شاملة في مجال مكافحة التهديد الإرهابي

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...