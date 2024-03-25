بن جامع: “إعتماد قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هو بداية نحو تحقيق آمال الفلسطينيين”

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك, السفير عمار بن جامع، عقب تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم، لقرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، أن اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.

و أكد بن جامع، أن الجميع يتطلع لالتزام المحتل الإسرائيلي، بهذا القرار و أن يتوقف القتل فورا، ومن دون شروط، وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه من واجب مجلس الأمن، أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل لكلمة الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك, السفير عمار بن جامع، عقب تبني مجلس الأمن الدولي لقرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

السيد الرئيس

أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار، طال انتظاره، قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة، فورا.من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال، للأسف، مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. 5 أشهر، …… ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة. لقد استمر حمام الدم طويلا ، وبأشكال بشعة، وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان.

السيد الرئيس،

أخيرا، ….. أخيرا، يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية، كما نادى بها مرارا وتكرارا الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي نجدد له الدعم على موقفه النبيل، و مناصرته للحق، رغم الحملات المغرضة والدنيئة التي يتعرض لها.

السيد الرئيس

عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل، حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، كاملة غير منقوصة. ووعدنا بأننا سنعود، سنعود، لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن، وها قد عدنا اليوم، مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس، في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بآلامكم ولم تتخلى عنكم.

السيد الرئيس

إن اعتماد قرار اليوم…..ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني, ونتطلع لالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار و أن يتوقف القتل … فورا …… ومن دون شروط وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، و مجلس الأمن….. من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.

في الأخير، السيد الرئيس،

أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن، مرة أخرى، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي، عضوا كاملا … سيدا …. بالأمم المتحدة. شكرا”

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