بن بوزيد: 2022 ستكون سنة إنجازات في قطاع الصحة

بن بوزيد: 2022 ستكون سنة إنجازات في قطاع الصحة

أفاد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن سنة 2022 ستكون سنة إنجازات في قطاع الصحة، مبرزا أن مصالحه تسعى لتحسين ظروف العمل وتحسين الخدمات.

وقال بن بوزيد خلال زيارته التفقدية لمستشفى “مصطفى باشا”، اليوم السبت :”مستشفى مصطفى باشا فيه قسم للاستعجالات وقمنا بإنشاء مدخل آخر لتخفيف الضغط والاكتظاظ على مدخل ساحة أول ماي”.

وأكد ذات المتحدث، أن هناك مشكل كبير في تسيير الضغط على المستشفيات بسبب قدم بناياتها، مبرزا أنه لا يمكن هدمها وإعادة بنايتها من جديد لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا.

كما أبرز وزير الصحة، أن 80 بالمائة من المعدات في مستشفى مصطفى باشا جديدة، مضيفا بالقول: “راحة المريض أولوية بالنسبة لنا وتواجده في ظروف أحسن”.

وأضاف نفس المسؤول بالقول:” أؤكد لمواطنينا أنه كل أسبوع نتعامل مباشرة مع مدراء الصحة الولائيين ونتابع كل التطورات بخصوص التأهيل والترميم في المستشفيات وهذه السنة ستكون سنة إنجازات”.

وتابع المتحدث قائلا: “علينا أن نرجع الثقة للمواطنين من خلال الاستقبال والخدمات والأجهزة الحديثة في العيادات والمصالح الاستشفائية العمومية والمستشفيات الجامعية”.

رمزي أحمد توميات

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