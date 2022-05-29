أنهى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، محمد ناصر، حسبما أعلن عنه نظيره الصحة للولاية، في تصريح للنهار.

وتحدث بن بوزيد، يوم أمس عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعجالات المركز الاستشفائي بعنابة، والذي يظهر فسه سيارة إسعاف واحدة تابعة للمستشفى المذكور، تقل 6 مرضى دفعة واحدة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة:“تأسفت كثيرا عند رؤيتي للفيديو المتداول.. تكلمت مسبقا أننا في علة مع الاستعجالات ومن الضروري العمل عليها”.

ليديا كبيش

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