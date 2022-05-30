بن بوزيد يعرب عن عدم رضاه على مصالح الإستعجالات

بن بوزيد يعرب عن عدم رضاه على مصالح الإستعجالات

عقد مساء يوم الأحد، وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، لقاء تقييميا دوريا مع مدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية، أين أبدى عدم رضاه على بعض مصالح الاستعجالات .

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول عدة نقاط تتعلق بالوضعية الصحية و تهيئة مصالح الاستعجالات ومدى سيرورة وتيرة أشغال إنجاز وتهيئة المرافق الصحية.

وأعرب بن بوزيد، عن عدم رضاه على بعض مصالح الاستعجالات كما هو الامر في مستشفى عنابة، مشددا في خطابه على تحسين المرافق الصحية و ضرورة الإسراع في وتيرة تسليم المنشٱت المنجزة مع إلزامية تطابقها مع رزنامة الاستلام المحددة مسبقا من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني.

كما كانت تدخلات وزير الصحة شديدة اللهجة في مخاطبة عدد من المسؤولين، بعد تسجيله بعض من التماطل في عمليات تجهيز و استلام المنشٱت و المتعلقة منها بعدد من المستشفيات المخصصة للإستعجالية الطبية الجراحية .

وشدد بن بوزيد على ضرورة تطبيق تعليماته كاملة والا ستتتخذ اجراءات ردعية في حق كل مسؤول متقاعس و الإسراع في عملية تجهيز المنشٱت الصحية المنجزة والمهيئة بشكل كامل قصد استلامها ووضعها حيز خدمة في وقتها المحدد خدمة للمريض .

ليديا كبيش

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