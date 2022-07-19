بن بوزيد يأمر بالشروع في تحضير الطواقم الطبية تحسبا لإمكانية ارتفاع عدد إصابات كورونا

بن بوزيد يأمر بالشروع في تحضير الطواقم الطبية تحسبا لإمكانية ارتفاع عدد إصابات كورونا

أعطى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات صارمة لمدراء الصحة عبر الولايات من أجل الشروع في تحضير الطواقم الطبية والمصالح تحسبا لإمكانية ارتفاع عدد إصابات كورونا وتسجيل موجة جديدة.

وقال اليوم الثلاثاء، بن وزيد في تصريحات اعلامية على هامش زيارة تفقد بالعاصمة أن:” الوضع الوبائي في الجزائر غير مقلل حاليا لأعلى درجة مقارنة ببعض الدول التي انتشر فيها الوباء”.

وتابع ذات المتحدث قائلا :” ورغم ذلك إلا أنه سيتم العودة إلى نفس الإجراءات السابقة والتدابير الوقائية عبر المستشفيات”.

أما بالنسبة للمتحور أوميكرون “ب أ5″، قال وزير الصحة :”أنه منتشر بكثرة في العالم وقد انتشر في بعض الولايات وهو ليس خطيرا”، مؤكدا على أن الموجة الثالثة هي التي أنهكت الجزائريين والقطاع الصحي بسبب تطلبها للأكسيجين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...