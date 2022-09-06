بن بوزيد يأمر بالتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع مع احترام الآجال المحددة

بن بوزيد يأمر بالتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع مع احترام الآجال المحددة

ترأس وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اجتماعا مع مدراء الصحة للولايات، أمس الاثنين، عن طريق تقنية التحاضر المرئي، أين شدد على ضرورة تجسيد المشاريع الجاري إنجازها مع احترام الآجال المحددة سيما بولايات الجنوب، وذلك للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وأكد بن بوزيد على أهمية تجسيد المشاريع الجاري إنجازها خاصة المتعلقة بإعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات والعمل على جعلها الوجهة الأولى للمريض من خلال جعل اثنين منها على الأقل تعمل بنظام 24/24ساعة، وكذا مصالح الاستعجالات بإعطائها طابعا خاصا.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء، الى العروض والشروحات المقدمة حول وضعية المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات والتي تتعلق بإعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات وكذا إعادة تهيئة أو استحداث وحدات أو أقسام جديدة خاصة بالاستعجالات الطبية و الجراحية لجميع التخصصات،

وفي هذا الصدد، جدد بن بوزيد التأكيد على ضرورة تظافر الجهود بهدف إحداث التغييرات المنشودة وهي الوصول إلى مؤسسات ذات معايير ومقاييس عالمية تقدم خدمات صحية ذات جودة للمرضى.

رمزي أحمد توميات

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