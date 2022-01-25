بن بوزيد يأمر المدراء بتكذيب المعلومات المغلوطة لتفادي تهويل الوضع

أمر وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، مديري الصحة عبر ولايات الوطن، بتكذيب المعلومات المغلوطة في حينها لتفادي التهويل، وذلك خلال لقاء خصص للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط.

وأكد مديري الصحة على الحالة الوبائية عرفت نوعا من الإستقرار إلى جانب توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها الأدوية اللازمة ومخزون الأكسجين وحتى مضادات التخثر.

ومن جهته شدّد بن بوزيد على ضرورة التركيز وتفادي بعض الاختلالات في التسيير مقترحا حلولا فيما يخص غيابات مستخدمي الصحة بسبب اصابتهم بفيرؤس كوفيد-19.

كما طالب بن بوزيد يإستقبال والتكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات، في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد وزير الصحة على أهمية التلقيح الذي يبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19، داعيا مدراء الصحة إلى تنظيم حملات تحسيسية على نطاق واسع. وإعادة بعث الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تعبئة شاملة. بالتنسيق مع السلطات المحلية، سيما الحماية المدنية و ممثلي مختلف القطاعات الأخرى.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة إسهام الأئمة مع الإلحاح بشكل خاص على ضرورة حث الجميع على الإقبال على التلقيح على مستوى نقاط التلقيح المتواجدة و المهيئة بشكل كبير على المستوى الوطني.