بن بوزيد: فتح باب التوظيف حسب الطلبات والتخصصات الجديدة

17 فبراير، 2022
أشرف صبيحة اليوم الخميس، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على تدشين مصلحة للإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى “سليم زميرلي” بالجزائر العاصمة.
و أكد بن بوزيد، لدى القائه كلمة بالمناسبة، أن هذه المصلحة تم تجهيزها بأجهزة عصرية لتقديم خدمات استعجالية، مبرزا أن هذه العملية التي ستكون عبر كافة ولايات الوطن.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذه العملية جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات والمنظومة الصحية، مبرزا أن البداية كانت من الإستعجالات التي تعتبر الواجهة الأساسية للمستشفى.
وفي سياق آخر، كشف وزير الصحة، عن فتح باب التوظيف للمتخرجين من مراكز الشبه الطبي والأطباء الأخصائيين، موضحا أنه سيكون حسب الطلبات والتخصصات الجديدة، وذلك من أجل خلق قفزة نوعية في قطاع الصحة.
رمزي أحمد توميات

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