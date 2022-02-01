بن بوزيد: الوضعية الوبائية في الجزائر تعرف نوعا من الإستقرار

قال وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد:” أن الوضعية الوبائية الحالبة في الجزائر تعرف نوعا من الإستقرار وهي متحكم فيها”.

وترأس بن بوزيد اجتماع أمس الإثنين، مع مديري الصحة للولايات من أجل مواصلة سلسلة اللقاءات التنسيقية التقييمية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وإستمع الوزير إلى آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بعديد الولايات. خاصة ما تعلق منها برفع عدد الأسرة المخصصة لحالات الإستشفاء أو تلك المخصصة لحالات الإنعاش، بالإضافة إلى المخزون المتوفر من مادة الأكسجين الطبي والأدوية المخصصة لمرضى كوفيد-19.

وأعرب ذات المتحدث عن إرتياحه بخصوص الإستقرار والتحكم المسجلين في الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19، وذلك بفضل المجهوذات المبذولة من قبل مدراء الصحة والعمل وفق برنامج تنسيقي.

بالإضافة إلى الإلتزام بتنفيذ مختلف التوصيات التي أسدتها وزارة الصحة وعلى رأسها تخصيص مستشفيات و مصالح خاصة بكوفيد- 19 على مستوى كامل المؤسسات الصحية، وكذا توفير جميع الأدوية الخاصة بمرضى الكوفيد وعلى رأسها مضادات التخثر بكميات كبيرة.

كما أبرز وزير الصحة أهمية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ،حيث أكد أنه من الضروري العودة وترقية هذه العملية كونها الوسيلة الوحيدة لمجابهته، أين طلب الولايات التي عرفت نسبة التلقيح فيها قليل جدا بمضاعفة التحسيس و التوعية

وطالب بن بوزيد مديري الصحة يضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح وكونها واجهة المستشفيات.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا. من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية تزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمواطن، وذلك بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المؤسسات و المراكز الإستشفائية للإستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى الموسسات العمومية للصحة الجوارية

رمزي أحمد توميات

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