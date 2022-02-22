بن بوزيد: العمل الجماعي جنب الجزائر موجة رابعة خطيرة من فيروس كورونا

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن العمل التنسيقي والجماعي الذي إلتزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة، جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وثمن ذات المتحدث المجهودات التي بذلها عمال الصحة من أطقم طبية ومسيرين وإطارات وموظفي الإدارة المركزية، معربا عن رضاه على الإستقرار المسجل في الوضعية الحالية للوباء والذي جاء نتيجة العمل التنسيقي والجماعي الذي إلتزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة، الأمر الذي جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس.

كما دعا وزير الصحة إلى ضرورة الإبقاء على مستوى عال من الحيطة والحذر واليقظة من خلال العمل بمختلف الإجراءات الاحترازية، سواء ما تعلق بتوفير مخزون كافي من الأدوية و وسائل الوقاية و توفير الأسرة.

ليديا كبيش

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