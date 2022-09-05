بن بوزيد: الجزائر حققت تقدما كبيرا في صحة الأم و الطفل

كشف اليوم الاثنين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في صحة الأم والطفل.

وقال بن بوزيد خلال إشرافه على افتتاح فعاليات االاحتفاء باليوم العربي للصحة الذي جاء تحت شعار “صحة الام والطفل من اجل الوصول الشامل والجيد” :”أن صحة الأم والطفل في الجزائر تعد من الاولويات بحيث استفادت من العديد من الاستثمارات كبناء هياكل متحصصة، كما سطرت عدة برامج ومخططات سمحت بالجزائر في تحقيق تقدم كبير في صحة الام والطفل”.

و كشف ذات المتحدث، أن 95 بالمائة من النساء التي انجبن مواليد احياء مابين سنة 2018-2019 ابرمن استشارة طبية واحدة، مبرزا جهود القطاع خلال السنوات الاخيرة، والتي سمحت بتحسين صحة المواطنين والمواطنات وتوفير احسن الخدمات الصحية من حيث الهياكل وموارد بشرية.

كما أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة، إلى أن الاحتفال باليوم العربي للصحة من شانه التسليط الضوء على مجالات لبذل المزيد من الجهود قصد تحسين المستوى الصحي للسكان.

كما أكد نفس المسؤول، على أن الدورة القادمة للوزراء العرب 2023 ستكون في الجزائر بالاضافة الى احتضان الجزائر خلال هذه السنة لمؤتمر دولي حول زرع الاعضاء.

وجدد الاقتراح الذي تم عرضه خلال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب حول انشاء منظمة عربية متخصصة في القضايا الصحية، تحمل اسم منظمة الصخة العربية والذي كان اقتراحا من طرف الأمين العام لمنظمة العربية الصحة.

ليديا كبيش

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