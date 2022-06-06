عرض اليوم الاثنين وزير الصحة امام المجلس الشعبي الوطني مختلف القضايا المتعلقة بقطاعه حيث صرح ان الجزائر استطاعت رفع عدة تحديات في مجال الصحة الامر الذي ساهم في رفع معدل العمر من 48 سنة الى ضعفه وانخفاض عدد الوفيات عند الامهات والاطفال وكذا الاصابة بالامراض المعدية كالملاريا.

وقال وزير الصحة بن بوزيد ان ارتفاع عدد السكان والاوضاع الوبائية العالمية الاخيرة أدت الى احداث بعض النقائص في الخدمات الصحية احدثت صعوبة للمواطن من توفير خدمات جيدة له

كما اشار الوزير الى عدم وجود توافق بين تنظيم المنظومة الصحية والاهداف الاستراتيجية المرجوة استوجبت ضرورة احداث اصلاحات

كشف وزير الصحة على جملة الاصلاحات للارتقاء بقطاع الصحة اهمها اعداد نصوص تطبيقية لقانون الصحة، اعادة رسم الخارطةالصحية الوطنية ،تنظيم الشبكات الصحية المتخصصة ، تعزيز الهياكل الصحية بالموارد البشرية والمادية اللازمة،مراجعة الخدمات الصحية في الاستعجالات الجراجية ،احداث تكامل بين القطاع الصحي العمومي والخاص

احلام بوشارب

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