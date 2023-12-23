بن براهم يُرافع للتحول من مجتمع مدني كلاسيكي نحو مجتمع يرافق الدينامكية الاجتماعية

بن براهم يُرافع للتحول من مجتمع مدني كلاسيكي نحو مجتمع يرافق الدينامكية الاجتماعية

أكد اليوم السبت رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نورالدين بن براهم، أن انعقاد منتدى المجتمع المدني يهدف للوصول إلى الحداثة والعصرنة خاصة فيما يتعلق بالحوار والمواطنة الرقمية.

وأوضح بن براهم في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى في قصر الأمم الذي حمل شعار “الحوار والمواطنة الرقمية”، ان هذا المنتدى يهدف إلى التحول من المجتمع المدني الكلاسيكي إلى مجتمع يرافق الدينامكية الاجتماعية.

وقال ذات المتحدث: ” اعتمدنا استشارة وطنية إلكترونية تعتمد على خمس محاور وهي قانون الجمعيات، تمويلها، تدريب الجمعيات، الحكامة المحلية، وقانون البلديات”.

واضاف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بالقول :” بعد هذه الاستشارة التي شارك فيها أكثر ألفين مشارك قمنا بعمل ورشة تفاعلية تكوينية للتعرف بأهداف ومكونات المجتمع المدني”مبرزا أن الحوار يعتبر عنصر أساسي في العملية الديمقراطية بين الولاة والمرصد الوطني.

واعتبر بن براهم لقاء اليوم تتويجا لرؤية استشرافية تنطلق من سنة 2024 حتى 2030، مضيفا أنه المجتمع المدني يهدف لإنشاء تطبيقات ومواقع لإدماج المجتمع في هذه الألية الجديدة مؤكدا أن العمل الكبير الذي ينتظر الهيئة هو الدينماكية الإقليمية والدولية خاصة مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

في المقابل دعا ذات المتحدث، كل النخب والكفاءات الموجودة في الجزائر أن تلتحق بالمجتمع المدني لبناء قيادات اجتماعية، مضيفا أنه يجب أن نخرج من هذا الملتقى بفائدة لتقديمها للرئيس تبون بعد الثقة التي وضعها فينا

رمزي أحمد توميات

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