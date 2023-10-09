بن براهم يُبرز التجارب التي أطلقها المرصد هذه السنة خلال لقائه مع وزيرة الرقمنة

عقد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، مساء أمس الأحد، لقاءً مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود.

و يندرج هذا اللّقاء في إطار مخرجات الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر، في شقّها المتعلق بالتكنلوجيات الحديثة، و تعزيز ثقافة الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في العمل الجمعوي بمقاربات ابتكارية من خلال استغلال المشاركة الرقمية TIC.

و خلال هذا اللقاء، أكّد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد، على ضرورة العمل على تطوير قدرات ومهارات مختلف فعاليات المجتمع المدني في مجال الرقمنة، من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مختلف مديريات المرصد ونشاطاته، وكذا في مختلف نشاطات ومشاريع فعاليات المجتمع المدني لترقية عمله و دوره و تحسين أداءه.

كما أن رقمنة مختلف النشاطات والتعاملات الخاصة بالمجتمع المدني والعمل على مواكبة التطورات من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية، يعتبر أولوية قصوى يعمل المرصد الوطني للمجتمع المدني على تحقيقها.

و أشار نور الدين بن براهم، رئيس المرصد، خلال هذا اللّقاء، على العديد من التجارب التي أطلقها المرصد خلال هذه السنة، كالاستشارة الوطنية التي شارك فيها اكثر من 2000 ممثلا لفعاليات المجتمع المدني، المنصة الرقمية للمرصد، الموقع الإلكتروني و كذا العديد من البرامج التي يعكف المرصد حاليا على العمل عليها من أجل ترقية عمل و دور المجتمع المدني، على سبيل المثال التدريب و بناء قدرات قادة و أعضاء المجتمع المدني من خلال منصة “كفاءات +”، التي ستنطلق الشهر الجاري، و كذا العمل في السنوات المقبلة على اطلاق البوابة الالكترونية للمجتمع المدني الجزائري.

و من جهتها، أثنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على العمل الكبير الذي يقوم به المرصد، كما أعلنت استعدادها للمرافقة الرقمية لنشاطات وتعاملات المرصد، ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

وخلُصَ هذا اللقاء التشاوري بالتزام الطرفين للعمل على تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون و المتابعة بين المرصد و المحافظة السامية، في الأيام المقبلة ووضع فريق عمل لتنفيذ مخرجاته، بشكل يسمح بتطوير عمل ودور المجتمع المدني في الجزائر.، يختم بيان المرصد.

شرف الدين عبد النور