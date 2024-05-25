بن براهم يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا بحضور أزيد من 470 مشاركا

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم، بقصر الثقافة، مفدي زكريا، على الاحتفال المنظم من طرف الشبكة من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري الإفريقي، بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، المصادف لتاريخ 25 ماي من كل سنة، تزامناً والذكرى الـ61 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

و شارك في هذه المناسبة، أزيد من 470 مشاركا جامعيا إفريقيا، مقيم بالجزائر، ومنظمات من المجتمع المدني، وهذا بحضور، علي ساحل، رئيس شبكة من أجل الحوار وحسن الجوار الجزائري الإفريقي، و كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، و جودي، سفير سابق، أمين عام مساعد بالاتحاد الإفريقي سابقا، رئيس المؤسسة الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، عبد النور زحزاح، مخرج فيلم “فرانس فانون”، عمر بوقروة، الأمين العام لوزارة الري، ناجية نسيب، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، محمد سيدي موسى، رئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون، أعضاء وإطارات المرصد الوطني للمجتمع المدني، وكذا الجمعيات وفعاليات للمجتمع المدني، وكذا ممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية.

للتذكير، الجزائر ولا تزال دائما فخورة بانتمائها الإفريقي، ولطالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها والإتحاد الإفريقي ضمن أبرز أولوياتها، حيث انخرطت وساهمت في تجسيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الإندماج القاري، على غرار تلك التي تتبناها هيئات المجتمع المدني.

وجاء هذا النشاط الهام، من أجل تسليط الضوء على العمل النضالي الذي بذلته ولا تزال تبذله الجزائر لتشجيع عوامل التكامل الإقتصادي والتنمية المندمجة، بغية تحقيق الرخاء المشترك، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دعائم السلم والأمن في إفريقيا.

شرف الدين عبد النور