بن براهم يشارك في ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني

30 نوفمبر، 2023
بن براهم يشارك في ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني
بن براهم يشارك في ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني
شارك اليوم، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، بدعوة من عوداش العيدي، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، و إبراهيم طايري، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في فعاليات ندوة الجزائر الدولية تحت شعار “العدالة للشعب الفلسطيني”.
وشهدت الندوة حسب ما أفاد به بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، مشاركة ممثلي الهيئات و المنظمات الرسمية، سفراء و ممثلين من السلك الدبلوماسي، محامين و عمداء و منظمات المحامين عربية و دولية من مختلف بلدان العالم.
شرف الدين عبد النور
30 نوفمبر، 2023

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