بن براهم يشارك في الجامعة الصيفية ال11 لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية

شارك اليوم ، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، بجامعة الشهيد عبد الله لحبيب البلال ببومرداس، في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية ال11 لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية، و الذي ينظم تحت شعار” نصف قرن من الصمود… إصرار على فرض الوجود”، في الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 15 أوت الجاري.

و شهدت فعاليات الجامعة الصيفية حضور الوزير الأول للجمهورية الصحراوية، نائب مجلس الأمة، ممثل المجلس الشعبي الوطني، ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، رؤساء و ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات و مختلف التنظيمات و الاتحادات، بالإضافة إلى دكاترة وأساتذة، شخصيات سياسية و فعاليات المجتمع المدني و كذا السلطات المدنية و العسكرية.

شرف الدين عبد النور

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