بن براهم يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له

إستقبل مساء أمس الإثنين، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، رُفقة أعضاء مكتب المرصد و إطاراته، هاشم بن عبد الرحمن آل الشِّيخ، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يُؤدي زيارة إلى الجزائر في الفترة المُمتدة من 01 إلى 04 أكتوبر الجاري، و هذا بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، و كذا عبد الحميد بن عيشة، الأمين العام لمجلس حقوق الانسان بالجزائر، و إطارات من المجلس.

و كان اللقاء فرصة للتعريف بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، حديثة النشأة.

كما تم خلال هذا اللقاء، تبادل الأفكار و وجهات النظر بخصوص عديد القضايا التي تعنى بشؤون المجتمع المدني و حقوق الإنسان و سبل ترقية دوره و أدائه، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي و العمل على تبادل الخبرات في مجال آليات دعم منظمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الانسان، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

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