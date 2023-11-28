بن براهم يستقبل مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان

بن براهم يستقبل مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان

إستقبل يوم أمس، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، بمقر المرصد، رفقة أعضاء و اطارات المرصد الوطني، ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان.

وعرف اللّقاء، حسب بيان المرصد الوطني، حوارا تفاعليا حول وضعية حقوق الانسان والمدافعين عنه ودور المرصد في هذا المجال.

و استعرض نورالدين بن براهم، الاصلاحات التي مسّت الدستور والمنظومة القانونية و التشريعية الخاصة بالحريات العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمجتمع المدني وحق تأسيس الجمعيات المضمون والمكرّس في الدستور ويمارس بمجرد التصريح به.

ومن جهة أخرى، تطرّق بن براهم إلى مهام المرصد كهيئة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية تُعنَى بمرافقة وتحسين بيئة عمل المجتمع المدني الجزائري، من خلال خلق فضاءات الحوار والمواطنة والتنمية المحلية بين السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني تعزيزا للديمقراطية التشاركية، تحسيس المجتمع المدني عن المواطنة وحماية حقوق الانساني، تدريب وتكوين وبناء القدرات المجتمع المدني عبر المنصة الرقمية “كفاءات +”، و كذا مرافقة وحماية قادة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والتصدي لأخطار للتمويل المشبوه.

و في السياق ذاته، أكّد رئيس المرصد تلقّيه انشغالات المجتمع المدني عبر مختلف قنوات التواصل وإخطارها للجهات المعنية.

من جهتها، ثمّنت ماري لولور جهود المرصد الوطني للمجتمع المدني في التحسيس والتكوين في مجال حقوق الانسان وكذا مرافقة المدافعين عنه، مشيرة أن السنة المقبلة سيتم التركيز على فئة الاطفال والشباب من منظور الدفاع عن حقوق الانسان.

ليُفتح بعدها نقاش واسع وتفاعلي مع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني في قضايا ذات اختصاصهم على غرار انفاذ القانون، الطفولة، الشباب، المرأة، البيئة، يضيف بيان المرصد الوطني.

وعلى الجانب الأخر، شدّد نورالدين بن براهم على الانتهاكات الدولية التي تطال المدافعين عن حقوق الانسان خاصة الذين يُعتقلون ويُقتلون في فلسطين من طرف الكيان الصهيوني ومعتبرا ما يحدث في قطاع غزة جريمة ضد الانسانية وإبادات جماعية.

شرف الدين عبد النور

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