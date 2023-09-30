بن براهم: المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في الحكم الراشد وفي صناعة القرار

بن براهم: المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في الحكم الراشد وفي صناعة القرار

أكد، اليوم السبت، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، إن المجتمع المدني يعد الدعامة الأساسية لممارسة العملية الديمقراطية.

وأفاد بن براهم في كلمة له اليوم خلال إشرافه على افتتاح الدورة الخامسة لمجلس المرصد، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في الحكم الراشد وفي صناعة القرار

وشدد ذات المتحدث على أنه يجب الاستغناء في المرحلة المقبلة عن التوصيات المحشوة بالبلاغة والتكريمات والدروع والهدايا، داعيا إلى ضرورة العمل على الجودة والنوعية والعمل على ما يريده المواطن من المجتمع المدني.

وأكد بن براهم على أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيفتح نقاشا موسعا الأسبوع المقبل بمشاركة أزيد من 700 جمعية بالمركز الدولي للمؤتمرات من أجل دراسة واقع السياقات التي عاشها المجتمع المدني.

وأضاف رئيس المرصد بالقول :“سيكون لنا نقاشا موسعا لواقع المجتمع المدني منذ تأسيسه إلى غاية دستور 2020 وسنرفع تقريرا مفصلا للرئيس تبون”.

وشدد نفس المسؤول على أنه على المجتمع المدني أن يتمتع بالديناميكية الاجتماعية مع ما يشهده العالم اليوم، مردفا بالقول: “نحن نعمل اليوم على إعادة تشكيل مفاهيم جديدة للمجتمع المدني داخل هذا المرصد”.

وتابع بن براهم قائلا: “كانت لنا مناقشات من أعضاء المرصد في مختلف الولايات شملت 54 ولاية وتعدت 393 ساعة عمل وسنطلق أول مؤسسة للتكوين في الجزائر خاصة بالمجتمع المدني تهتم بالتكوين ونقل التكنولوجيات الجديدة”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “أول شيء قمت به عندما عينت على رأس المجتمع المدني هو إطلاق استشارة وطنية إلكترونية وليس لدينا أي توجيه”.

أما بخصوص المخدرات والمهلوسات، أبرز بن براهم أن حبة واحدة من المهلوسات بإمكانها القضاء على عائلة بأكملها، مشددا على أن القضاء على هذه الظاهرة ليس بالملصقات والحملات فقط بل بأفعال ميدانية مع انخراط أبناء الأحياء السكنية”.

وكشف ذات المتحدث أن المقاربة الجديدة للمجتمع المدني تعمل على حرية التعبير وعلى قوة الاقتراح وحالة الجمعيات لا تتغير بتغيير القوانين بل بتغيير الذهنيات.

كما أعلن رئيس المرصد، عن توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي للعمل على جعل الجامعة أحد الدعامات الأساسية لعمل المجتمع المدني.

ليديا كبيش

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