أكد وزير الصناعة الصيدلانية، جمال لطفي بن باحمد، على ضرورة احترام شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية، التزاماتها بتزويد سوق الأنسولين بصفة مستمرة.

وطالب بن باحمد الشركة الدنماركية، باحترام التزاماتها بتزويد سوق الأنسولين بصفة مستمرة وفقا لبرامج الاستيراد الصادرة ووفق رزنامة التسليم المحددة وكذا تقليص الآجال فيما يتعلق بإنشاء منصة إنتاج وتصدير الأنسولين، بعد توقيع المشروع المشترك

وجاءت هذه الدعوة خلال استقبال بن باحمد، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيجا ساينز بحضور ممثلين عن إدارة الشركة بالجزائر والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، الى جانب إطارات الوزارة.

من جهتهم، رحب كبار المسؤولين المسيرين لشركة نوفو نورديسك بالسياسة الصيدلانية الجديدة المعتمدة في الجزائرؤ وعرضوا انخراطهم الكامل بالاستجابة للطلبات المعبر عنها من قبل الجزائر.

وبدوره، أكد مجمع صيدال أن اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع المشترك قامت برفع التحفظات الرئيسية لاسيما على توزيع الأسهم وتقييم المساهمات

في حين يقوم الطرفان، عند انتهاء تقييم الخبرات، بتقديم مشروع مشترك نهائي لوزارة الصناعة الصيدلانية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الاعتماد.

ليديا كبيش

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