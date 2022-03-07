بن باحمد: إلزام كل صيدلية بالاستعانة بمساعد واحد على الأقل

7 مارس، 2022

كشف اليوم الإثنين، وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن القطاع ألزم الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل.

وأوضح بن با احمد، أن الإجراء يهدف لضمان مسؤولية صيدلانية، من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية، في حين سيؤدي الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني، وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات.

كما أكد ذات المتحدث أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها وتوفير الظروف المناسبة له بدءا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره.

وكشف الوزير أنه تم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية، يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة.

ليديا كبيش

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