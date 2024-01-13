بنك بدر : ودائع الصيرفة الإسلامية تجاوزت 22 مليار دج

كشفت، مديرة التسويق والاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، كنزة لارباس، أن الأخير تمكن 2023 من تسجيل أكثر من 22 مليار دج من الموارد المالية. و”ما يفوق 30 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين”.

وذلك منذ اعتماده لهذا النشاط في 2021 وإلى غاية نهاية سنة، حسب ما أكدته لارباس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، موضحة أن هذه الحصيلة الأولية تعتبر “إيجابية”. وتؤكد وجود طلب كبير من طرف الزبائن على هذه الصيغة.

ويتم تسويق المنتجات الإسلامية لبنك “بدر” عبر 81 شباك خاص بهذا النمط من الصيرفة وأربع وكالات متخصصة. فيما يعتزم البنك مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة الجارية لتشمل تدريجيا جميع وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني. حيث سيتم فتح 23 شباكا إسلاميا “على الأقل.

ليديا كبيش

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