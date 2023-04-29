بنك التنمية المحلية يشرع في تسويق خدمة التأمين على السفر

29 أبريل، 2023

من المرتقبة ان يشرع بنك التنمية المحلية، ابتداء من غد الأحد، في تسويق خدمة التأمين على السفر بالتعاون مع شركة “أمانة للتأمين”.

وحسبم بيان للبنك، فإن هذا المنتوج الجديد الذي أطلق عليه تسمية “التأمين على السفر” حيث سيسمح للأفراد بالاستفادة من تغطية تأمينية شاملة في حالة حادث أو مرض.

وكذا مجموعة من الخدمات التي ترافقهم في رحلاتهم عبر الخارج، مع الرعاية والمساعدة 24 على 24 ساعة و7 على7 أيام”.

وأوضح البنك أن هذا المنتوج الموجه للأفراد سيكون متوفرا على مستوى الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية

29 أبريل، 2023

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