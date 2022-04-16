بمناسبة يوم العلم…الأمن الوطني يحسس من أخطار الاستعمال السلبي للأنترنت

16 أبريل، 2022

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية للتحسيس من مخاطر الاستعمال السلبي للأنترنت لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق لـ 16 أفريل من كل سنة، وفي إطار تجسيد البرنامج السنوي للتوعية والتحسيس.

وحسب بيان لذات المصالح، فسيعرف برنامج الحملة الوطنية تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة طلبة الجامعات، تتمحور حول طرق الاستخدام الأمثل والآمن للإنترنت وتفادي استعمالها لأغراض غير قانونية، مع شرح للطرق والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال الوقوع ضحية جريمة الكترونية.

كما سيشرف إطارات من فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية وفرقة حماية الطفولة بالمصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن الولايات، على تنظيم نشاطات توعوية لفائدة تلاميذ الطور الثانوي ومتربصي مراكز التكوين والتمهين، بهدف إبراز الأخطار والأضرار الناجمة عن الاستعمال السلبي للأنترنت.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2022

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