بمناسبة عاشوراء…الإثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر

4 أغسطس، 2022

اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الاثنين المقبل المصادف لليوم العاشر من محرم 1444 هجرية الموافق لـ8 أوت الجاري، عطلة مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة يوم عاشوراء.

وجاء في بيان لذات المصالح:” أنه بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 287 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الاثنين العاشر من محرم 1444 هجرية الموافق لـ8 أوت 2022 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأوضحت المديرية، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

رمزي أحمد توميات

4 أغسطس، 2022

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