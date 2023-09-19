بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة…اتصالات الجزائر تطلق خدمة “معلم” للدعم المدرسي

19 سبتمبر، 2023
بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة…اتصالات الجزائر تطلق خدمة "معلم" للدعم المدرسي

أعلنت اتصالات الجزائر لزبائنها، بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة 2023/2024، عن انطلاق خدمة “معلم”، بالتعاون مع “INKIDIA “، و هو  فضاء رقمي تعليمي مُصمَّم خصيصا لتقديم الدعم المدرسي، وذلك بفضل محتواها التفاعلي المتوافق مع البرنامج التعليمي الوطني والذي يدعم منهجية التعلم من الأخطاء.

الهدف الرئيسي لهذا العرض، هو تسليط الضوء على التقييم والتكوين فصليا وسنويا، كما سيتم أيضا اثراء الباقات بجزأين مفصلين، وهما، برنامج “J’Mchallenge” المُطوَّر بهدف اثراء المعارف المدرسية لتلاميذ الأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي وكذا تحسين مستوى ثقافتهم العامة بفضل سلسلة من النشاطات.
و برنامج “J’Mévalue”، و هو المُصمَّم للقيام بتقييم دوري طوال السنة الدراسية بهدف دعم تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي أثناء مراجعتهم للمواد الأساسية.
و أكدت اتصالات الجزائر من خلال هذه المنصة الرقمية المتوفرة على مستوى جميع وكالاتها التجارية، مساهمتها في تطوير التعليم في الجزائر، بمنحها للتلاميذ طريقة سهلة للوصول الى الموارد التعليمية ذات جودة عالية.
و لمزيد من التفاصيل دعت اتصالات الجزائر زبائنها إلى زيارة موقعها www.algerietelecom.dz.
شرف الدين عبد النور
19 سبتمبر، 2023

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