بمناسبة اليوم الوطني للصحافة… Ooredoo تُقدّم تهانيها للإعلام الجزائري

قدّمت Ooredoo، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، الذي يصادف الـ 22 أكتوبر من كل سنة، تهانيها للإعلام الجزائري، متمنية بالنجاح والرقي لكافة الأسرة الإعلامية الجزائرية.

و في رسالته التهنيئية للصحافة الوطنية، صرّح المدير العام لـOoredoo، روني طعمه، “بمناسبة احياء اليوم الوطني للصحافة، أود أن اُتقدّم باسمي الخاص وباسم مؤسسةOoredoo ، بتمنياتنا بالنجاح و الرقي لمهنيي قطاع الاعلام. كما أُنوّه بالتزام ومهنية الصحفيين الجزائريين لتفانيهم في آداء مهامهم النبيلة من أجل الضمان للمواطن حقه في المعلومة. اغتنم هذه الفرصة لأترحم على أرواح الإعلاميين الذين فارقونا”.

و تعزيزا ومواصلة لعلاقتها المتميزة مع وسائل الاعلام الجزائرية، أطلقت Ooredoo عدة مبادرات حصرية لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الاعلام.

و تعلق الأمر بمسابقتها “نجمة الإعلام” التي تم اطلاقها سنة 2007 والتي بلغت هذه السنة طبعتها السادسة عشر، وكذا نادي الصحافة لـ Ooredoo الذي أُسّس سنة 2006، حيث نُظمت في إطار نشاطاته 74 دورة تكوينية لفائدة الصحافيين في مختلف المواضيع المفيدة لأداء مهامهم.

شرف الدين عبد النور

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