بمناسبة اليوم الوطني للصحافة: الفضاء الإذاعي للأمن الوطني يتناول إسهام وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي الأمني

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 أكتوبر من كل سنة، وتزامنا والذكرى الثامنة (08) لتأسيس الفضاء الإذاعي للأمن الوطني، البرنامج التفاعلي “الشرطة ترافقكم”، الذي يبث على المباشر عبر القناة الإذاعية الأولى، سيستضيف إعلاميين وصحفيين من مختلف الهيئات الإعلامية ، يوم 20/10/2022، على الساعة 15سا 00 د.

وسيتناول البرنامج مناقشة موضوع “إسهام وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي الأمني”، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ش.ن

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