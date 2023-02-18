بمناسبة اليوم الوطني للشهيد: وزير المجاهدين يشرف على افتتاح فعاليات تاريخية تكريمية

بمناسبة اليوم الوطني للشهيد: وزير المجاهدين يشرف على افتتاح فعاليات تاريخية تكريمية

أشرف اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة٬ بقاعة المحاضرات لدار الثقافة مولود معمري٬ على افتتاح فعاليات تاريخية تكريمية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬ إن هذه الفعاليات تخللتهامحاضرات حول القيم السامية لرسالة الشهيد و دورها في تعزيز الروح الوطنية٬ وكذا أناشيد ثورية للفرقة النسوية تاكوشت لبلدية بوزقان.

كما خص الوزير عدد من أرامل الشهداء في ذكرى اليوم الوطني للشهيد بالتكريمات، وكذا مجاهدين من رموز ولاية تيزي وزو٬ يشير البيان.

كما خص أيضا وزير المجاهدين متفوقتين في المسابقة الوطنية للأغنية الثورية تحت شعار ” شباب الجزائر يغني للجزائر ” بالتكريمات٬ التي نظمت في إطار سنوية ستينية الذكرى الستين لعيد الإستقلال٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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