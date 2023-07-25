بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيسها… المديرية العامة للأمن الوطني تصدر عددا خاصا من مجلة الشرطة

25 يوليو، 2023
بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيسها... المديرية العامة للأمن الوطني تصدر عددا خاصا من مجلة الشرطة
بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيسها... المديرية العامة للأمن الوطني تصدر عددا خاصا من مجلة الشرطة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية عددا خاصا من ” مجلة الشرطة”، تحت شعار “مع تحيات الدروع الزرق”، و الذي استهل بمقتطف من خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ألقاه خلال افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بـ “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: من أجل جزائر صامدة سيبرانيا”،  المنظم من قبل وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء 07 جوان 2023.

وجاءت افتتاحية العدد، المعنونة بـ “سرداب المتربصين”، لتأكد عزم قوات الشرطة على المواصلة بذات العزيمة والإصرار في سبيل التصدي ومحاربة كل أشكال الجريمة، حاملين في صدورهم رسالة الشهداء الأبرار.

كما استعرض هذا العدد الخاص، أهم القضايا الجزائية التي تمت معالجتها من قبل المصالح العملياتية للأمن الوطني برسم هذه السنة، والتي تندرج أساساً ضمن حرص مصالح الشرطة على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، ومرافقتها الدائمة لجهود السلطات العليا للبلاد في مسيرة البناء والتشييد في جزائر المكاسب والانتصارات.

شرف الدين عبد النور

25 يوليو، 2023

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