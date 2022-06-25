بمناسبة الألعاب المتوسطية..إستحداث خطوط نقل جديدة دون توقف بوهران

بمناسبة الألعاب المتوسطية..إستحداث خطوط نقل جديدة دون توقف بوهران

أعلنت اليوم السبت، مديرية النقل لولاية وهران، عن استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المديرية، أنه تفعيلا لمخطط النقل الخاص بالطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ولغرض التكفل الأمثل لتنقلات المواطنين و زوار ولاية وهران من وإلى المنشآت الرياضية لحضور مختلف المنافسات، تم استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف.

وحسب نص البيان فقد جاءت الخطوط الجديدة مفصلة كالآتي: محطة الباهية قصر الرياضات: 4 حافلات، محطة الباهية – المركب الأولمبي ببلقايد: 10 حافلات، بالإضافة الى محطة الصباح، قصر الرياضات: 4 حافلات.

بالاضافة الى محطة الصباح، المركب الأولمبي ببلقايد: 5 حافلات ومحطة الباهية مركز الإتفاقيات حافلتين، محطة الصباح مركز الإتفاقيات: حافلتين محطة سيارات الأجرة إيسطو، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، و محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين.

ومحطة سيارات الأجرة إيسطو – مركز الإتفاقيات : حافلتين. بالإضافة الى محطة سيارات الأجرة جي جمال الدين، مركز الإتفاقيات : حافلتين، محطة سيارات الأجرة إيسطو- قصر الرياضات : حافلتين – محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين – قصر الرياضات : حافلتين.

كما كشفت ذات المصالح، أنه تم تدعيم حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري ب 110 حافلة لتغطية العجز المسجل على مستوى بعض الخطوط.

رمزي أحمد توميات

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