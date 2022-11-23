بمشاركة 104عارض: إفتتاح الصالون الرابع “سيكورا شمال إفريقيا 2022”

23 نوفمبر، 2022

افتتح الصالون الدولي الرابع للحريق و السلامة و الأمن و حالات الطوارئ “سيكورا شمال إفريقيا 2022″، بالجزائر العاصمة، للجمهور المتخصص بمشاركة 104 عارض.

و حسب المدير العام لشركة “ايزيفار” (EasyFairs) المنظمة للحدث، أوليفييه هشام اللارد، يتعلق الأمر بصالون يقدم جميع الحلول الأمنية ومكافحة الحرائق والطوارئ للقطاع الصناعي والاسلاك النظامية، و يتم اقتراح أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، على غرار، مثلا، الكاميرات الحرارية والتجهيزات و المعدات المدرعة.

وأكد المتحدث، على ضرورة استجابة المؤسسات إلى المتطلبات القانونية للأمن من حيث الصحة والسلامة والبيئة، خاصة وأن الجزائر بصدد الالتزام بها بسرعة، على الصعيد الصناعي، بالإضافة إلى حقيقة أن معايير الأمن مطلوبة من قبل كل من الموظفين والإدارات.ومن بين المشاركين وزارة الدفاع الوطني، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والحماية المدنية، بالإضافة الى الشركاء المؤسساتيين والجمعيات الوطنية، وغيرها من الهيئات التابعة للقطاع الخاص.

للإشارة، الطبعة الرابعة من “سيكورا شمال إفريقيا” تتميز بشارع المؤسسات الناشئة، “Startup avenue” ، وهي مساحة من الأجنحة وضعت تحت تصرف الطلاب والباحثين الشباب وطلاب الدكتوراه لعرض منتجاتهم والتواصل مع العارضين. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر خلال هذا الحدث الذي سيختتم الخميس المقبل، تنظيم عدد من الندوات الموضوعاتية المتخصصة.

فايزة .س

23 نوفمبر، 2022

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