بمشاركة حوالي 51 مؤسسة اقتصادية جزائرية..انطلاق أشغال منتدى الجزائر-أوغندا للتجارة والاستثمار

انطلقت صبيحة اليوم السبت، أشغال منتدى الجزائر – أوغندا للتجارة والاستثمار بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حسبما أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات

ويأتي هذا المنتدى وفقا لنص البيان، تحت شعار “الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرية القارية الإفريقية لتعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين الجزائر وأوغندا”.

كما تعرف أشغال هذا المنتدى، مشاركة أزيد من 51 مؤسسة اقتصادية جزائرية، بالإضافة إلى رجال أعمال من كلا البلدين.

رمزي أحمد توميات

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