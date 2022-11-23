بمشاركة أزيد من 100 عارض من داخل وخارج الوطن..وهران تستضيف الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون الديكور

بمشاركة أزيد من 100 عارض من داخل وخارج الوطن..وهران تستضيف الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون الديكور

افتتحت اليوم الأربعاء ولمدة خمسة ايام بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” لوهران فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية والطبعة التاسعة لصالون الديكور بمشاركة أزيد من 100 عارض من داخل وخارج الوطن.

وتعرف التظاهرتان المنظمتان من قبل وكالة اتصال ” اب كونسبت ديزين” مشاركة أزيد من 100 عارض من الجزائر وكذا شركات أجنبية لها شراكة مع مؤسسات جزائرية ممثلة لدول مختلفة على غرار تركيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

وأشار محافظ الصالون، أكرم سيدي يخلف، إلى أن هذه الطبعة تسجل مشاركة أزيد من 90 عارضا وطنيا أغلبهم مرقين عقاريين خواص يعكفون على تجسيد مشاريع سكنية ترقوية حرة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه التظاهرة الاقتصادية هو “دعم المرقين العقاريين لتطوير قطاع السكن وإدخال التكنولوجيات الحديثة والعصرية والذكية من جهة وإعلام المواطنين بمختلف البرامج السكنية الجاري تجسيدها.

ولفت إلى أن الكثير من المرقين العقاريين يقدمون مختلف التقنيات في مجال السكن الإيكولوجي والذكي على غرار تسيير الإنارة والتدفئة والتكييف عن بعد واقتصاد الكهرباء والتقنيات الإلكترونية ونظم الاتصال المستخدمة في العمارات ورسكلة الماء وغيرها.

وسيكون هذا الموعد الاقتصادي المنظم على مدار خمسة أيام فرصة لمعرفة الجديد بالقطاع وترقية الشراكة في مجال العقار والديكور مع تقديم للجمهور حلول عقارية تستجيب لاحتياجاتهم حسب دخلهم من طرف المرقين العقاريين ومكاتب الهندسة المعمارية ومهنيي الديكور مع تقديم تخفيضات في سعر السكنات المنجزة في مختلف الصيغ على غرار الترقوي الحر والترقوي العمومي والترقوي المدعم، كما أشير إليه.

ويجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيي العقار والسكن والمرقين العقاريين ومؤسسات الانجاز في حين يحضر صالون الديكور مؤسسات ناشئة مختصة في المجال.

ف.س

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