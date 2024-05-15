بلمهدي يلتقي بإسطنبول وزراء وشخصيات دينية وعلمية وأكاديمية من مختلف الدول

إلتقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، خلال مشاركته في القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي، المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية، بوزراء وشخصيات دينية وعلمية وأكاديمية من مختلف الدول.

وكان لبلمهدي، لقاء مع كل من، الشيخ عبد العزيز صاروا، ممثل المجلس الأعلى لأئمة ساحل العاج، و الشيخ سليمان بالدي، رئيس المجلس الوطني للأئمة بدولة غينيا بيساو، و الدكتور إبراهيم مبارك مبومبو، رئيس الاتحاد الإسلامي الكاميروني، و الدكتور شيخ سيدي محمد ميغا، رئيس فيدرالية الجمعيات الإسلامية لبوركينافاسو، و الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية لدولة فلسطين، و الشيخ رافيل غاينو تدينوف، رئيس مجلس الإدارة الدينية والمفتين بالاتحاد الروسي، و الشيخ محمد عيضة شيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، و الدكتور عزيز افندي حسنوفيتش، المفتي العام رئيس مشيخة الجمعية الإسلامية بجمهورية كرواتيا، و الدكتور محمد نعيم مختار، وزير الشؤون الدينية الماليزي،

هذا وقد حضر بعضا من هذه اللقاءات، حسب بيان وزارة الشؤون الدينية، سفير الجزائر لدى تركيا، عمار بلاني.

شرف الدين عبد النور