بلمهدي يكشف عن موعد صدور مصاحف البراي

13 فبراير، 2023

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن صدور النسخ الأولى من مصاحف القرآن الكريم بلغة “البراي” في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وسيتم توزيعها مجانا.

وحسب تصريحات بلمهدي للقناة الإذاعية الثانية، فان مصاحف البراي تتكون من ثمانية أجزاء، كما أنّه لأول مرة، ستطبع الجزائر المصحف القرآني بالبراي عن رواية ورش.

وأشار ذات المتحدث الى أنّ هناك طبعة قديمة للبراي سنة 2003 برواية حفص، لكنها ليست من إنتاج جزائري.

كما أوضح وزير الشؤون الدينية أنّ تقنية البراي الجديدة للمكفوفين، تقوم على كتابة الكلمات بخط عاد. حتى يتسنى للأولياء مرافقة الأبناء الذين يقرأون بالبراي، ومن ثمّ التصحيح لهم.

رمزي أحمد توميات

13 فبراير، 2023

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