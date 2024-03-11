بلمهدي يقف على الحصة التجريبية لمشروع “الفتوى المباشرة”

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم، الفاتح من شهر رمضان 1445هـ الموافق 11 مارس الجاري، بزيارة تفقد لمكتب الفتوى بمقر الوزارة، حيث وقف على الحصة التجريبية لمشروع “الفتوى المباشرة” من خلال الاتصال المرئي عبر تطبيق WEBEX، للتحاضر المرئي المباشر مع المفتين.

كما وقف الوزير، على الترتيبات التي تم ضبطها لتلقي طلبات الفتوى خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الموسوم بـ :”فتاوى علماء الجزائر”، أو الفتوى الالكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كما قدّم الوزير بلمهدي، توجيهاته من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والرد السريع على أسئلتهم الفقهية من خلال جميع المنصات التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض.

شرف الدين عبد النور

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