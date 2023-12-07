بلمهدي يشرف على يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر الغاز

7 ديسمبر، 2023

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، من دار الإمام بالمحمدية، على يوم إعلامي تحسيسي حول الوقاية من مخاطر الاختناق بالغاز، بعنوان:”الاختناق بالغاز، أسبابه وطرق الوقاية منه”، تحت شعار “معا.. من أجل شتاء دافئ وآمن”.

وحسب بيان للوزارة، فان اليوم التحسيسي  تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع المديرية العامة للحماية المدنية. والمديرية العامة لمؤسسة الكهرباء والغاز، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، والكشافة الإسلامية الجزائرية.

رمزي أحمد توميات

7 ديسمبر، 2023

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