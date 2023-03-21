بلمهدي يشرف على توزيع أول نسخة من مصحف الجزائر للبرايل

21 مارس، 2023

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، على توزيع أول نسخة من مصحف الجزائر للبرايل، أين قال: “إن إطلاق مصحف الجزائر للبرايل يبين مدى اعتناء هذه الأمة بالقرآن”.

وأورد بلمهدي :” “نسعى للتكفل الأحسن بهذه الفئة الغالية. حتى نرافقهم في أعمالهم. وفي اجتهادهم وفي دراستهم وفي تكوينهم وفي جامعتهم وفي مدارسهم وفي كل المراكز الثقافية في بلادنا”.

وأكد ذات المتحدث على أن الجزائر تعتني بفئة البصراء سواء كان ببرنامج وزارة التربية. أو ببرنامج ببرنامج وزيرة التضامن. أو ببرنامج وزارة التكوين المهني أو ببرنامج وزيرة الثقافة وكل القطاعات تسهم بشكل أو بآخر. لتوفير ما يمكن توفيره للبصراء في مجال تخصصهم. وها هي الجزائر اليوم تهديهم أيضا هذا المصحف.

وأشار وزير الشؤون الدينية، إلى أن هذا المصحف هو هبة تعطى مجانا لكل محتاج. حيث سيوزع في فرنسا وإفريقيا والدول العربية والإسلامية، كاشفا أنه بعد مصحف الجزائر بطريقة البرايل سنتجه لطباعة أحكام الفقه المالكي للبصراء.

رمزي أحمد توميات

21 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

الأمن الوطني يسجّل 118 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

24 أكتوبر، 2022

أزيد من 700 عضو حافظ لكتاب الله ضمن هيئات الإقراء بالجزائر

9 فبراير، 2023

تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

9 أكتوبر، 2020

السفير عبد الحميد عبداوي: “إن ما تزخر به بلادنا من امكانيات ومقدرات يمكنها من لعب الدور الذي يليق بها”

19 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: