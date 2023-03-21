بلمهدي يشرف على توزيع أول نسخة من مصحف الجزائر للبرايل

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، على توزيع أول نسخة من مصحف الجزائر للبرايل، أين قال: “إن إطلاق مصحف الجزائر للبرايل يبين مدى اعتناء هذه الأمة بالقرآن”.

وأورد بلمهدي :” “نسعى للتكفل الأحسن بهذه الفئة الغالية. حتى نرافقهم في أعمالهم. وفي اجتهادهم وفي دراستهم وفي تكوينهم وفي جامعتهم وفي مدارسهم وفي كل المراكز الثقافية في بلادنا”.

وأكد ذات المتحدث على أن الجزائر تعتني بفئة البصراء سواء كان ببرنامج وزارة التربية. أو ببرنامج ببرنامج وزيرة التضامن. أو ببرنامج وزارة التكوين المهني أو ببرنامج وزيرة الثقافة وكل القطاعات تسهم بشكل أو بآخر. لتوفير ما يمكن توفيره للبصراء في مجال تخصصهم. وها هي الجزائر اليوم تهديهم أيضا هذا المصحف.

وأشار وزير الشؤون الدينية، إلى أن هذا المصحف هو هبة تعطى مجانا لكل محتاج. حيث سيوزع في فرنسا وإفريقيا والدول العربية والإسلامية، كاشفا أنه بعد مصحف الجزائر بطريقة البرايل سنتجه لطباعة أحكام الفقه المالكي للبصراء.

رمزي أحمد توميات

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