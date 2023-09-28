بلمهدي يشرف على افتتاح الدورة التكوينية الثانية لإطارات الشؤون الدينية للصحراء الغربية

28 سبتمبر، 2023

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بولاية بشار على افتتاح الدورة التكوينية الثانية، التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإطارات الشؤون الدينية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وعرفت الدورة التكوينية حضور مُمَثلين بمدير التوجيه الديني وثلة من الأئمة والإطارات من وزارة الشؤون الدينية الصحراوية الديمقراطية، وكذا والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو” والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وبهذه المناسية، تسلم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من مدير التوجيه الديني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رسالة من عضو الأمانة الوطنية الصحراوية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الدينية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشيخ سيد أحمد اعليات حمة.

ليديا كبيش

28 سبتمبر، 2023

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