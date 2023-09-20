بلمهدي يستقبل شيخ عموم مقارئ مصر سابقا و شيخ مقارى لبنان

استقبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم مقارئ مصر سابقا والشيخ محمد عكاوي شيخ مقارئ لبنان.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الوزير بلمهدي، قد استقبل ايضا الشيخ كمال قدة المحكم الجزائري الدولي في المسابقات القرآني

وجاء في نص البيان:”استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم 20 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة، كل من فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم مقارئ مصر سابقا، وفضيلة الشيخ محمد عكاوي شيخ مقارى لبنان، وفضيلة الشيخ كمال قدة المحكم الجزائري الدولي في المسابقات القرآنية”.

ليديا كبيش

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