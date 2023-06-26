بلمهدي يدعو أعضاء البعثة الجزائرية للتجند أكثر خدمة للحجاج

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمكة المكرمة جميع أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى التجند أكثر بالمشاعر لمساعدة الحجاج الميامين على أداء مناسكهم.

وأشرف بلمهدي عشية تصعيد حجاجنا الميامين إلى المشاعر المقدسة تحسبا للشروع في في أداء المناسك في مقدمتها الوقوف بعرفات غد الثلاثاء الموافق للتاسع ذي الحجة على لقاء توجيهي تحسيسي ضم جميع أعضاء البعثة الجزائرية وفروعها المختلفة.

وأثنى ذات المتحدث على نجاح مهمة البعثة في المرحلة الأولى من موسم الحج، داعيا الجميع على مواصلة هذه الوتيرة من التجند خدمة لضيوف الرحمن والتزاما بالثقة التي وضعتها قيادة البلاد في أعضاء البعثة للتكفل التام بحجاجنا الميامين الذين سيتم تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة على متن 665 حافلة.

من جانب آخر، شدد الوزير على العمل المنسق فيما بين أعضاء البعثة وفق الخطة التي تم وضعها لإدارة المشاعر. إلى جانب إحترام التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية لتيسير أداء هذا النسك.

كما دعا نفس المسؤول على مرافقة الحجاج كبار السن على أداء هذه الشعيرة. سواء كان بعرفات أو أثناء نزولهم بمزدلفة ومنى مثمنا المجهودات التي قامت بها مختلف فروع البعثة خلال المرحلة الأولى لأداء الركن الخامس للإسلام. وصف المرحلة الثانية التي تنطلق غدا الاثنين بأهم مرحلة في الحج وهي الوقوف بعرفة.

للإشارة تم تسخير 665 حافلة لنقل ضيوف الرحمان إلى المشاعر 337 حافلة. تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة و328 للوكالات السياحية.

رمزي أحمد توميات

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