بلمهدي: يجب استغلال الفضاء الالكتروني للتصدي للغزو الثقافي

15 يوليو، 2023

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول المناهج الحديثة للتعليم القرآني بدار القرآن الشيخ أحمد بالجزائر العاصمة.

وقال بلمهدي في كلمة له: ” نعمل على الوصول إلى من يحسن إستعمال الوسائل الإلكترونية لأننا نواجه اليوم حربا الكترونية.”

وأوضح ذات المتحدث أن هذه المقرأة جاءت نتيجة لغلق المساجد في فترة الكوفيد 19، مضيفا بالقول:” إن الطفل الصغير أصبح اليوم يفتح الهاتف بسهولة، وعليه يجب أن نستغل الفضاء الجديد للتصدي ضد الغزو الثقافي الوجه نحونا، ويجب أن نتقن القتال في هذه المعركة من خلال تعليم القرآن.”

وقال الوزير خلال الندوة التي جاءت تحت شعار ” المقرأة الإلكترونية واقع وآفاق” وبمناسبة اليوم الوطني للطفولة:” نحن في مناسبة اليوم الوطني للطفولة واقمنا هذا الحدث حتى ونوضح أن قبتنا الحديدية هي تعليم أطفالنا للقرآن الكريم وتحميهم من الانحرافات” .

يذكر أن المقرأة الإلكترونية تضم أكثر من 120 أستاذ وأستاذة بما فيهم من الدول الإفريقية وتم وضع مكتب خاص المقرأة الإلكترونية ولا يستبعد تصبح لها مديرية فرعية بالوزارة الوصية حسب تصريح الوزير.

هذا ويبلغ عدد الطلبة المسجلين 21990 طالب منتسب في احصائيات قبل شهرين فيما بلغ عدد الدول المنتسبة إلى المقرأة 89 دولة وتم انجاز 14532 حلقة تعليمية.

ليديا كبيش

15 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقترح تأجيل الإنتخابات

22 ديسمبر، 2021

الرئيس تبون ونظيره الفنزويلي يجريان محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين

9 يونيو، 2022

تسجيل 642  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

9 نوفمبر، 2020

تسجيل 1203 إصابات و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

31 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: