بلمهدي: يجب استغلال الفضاء الالكتروني للتصدي للغزو الثقافي

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول المناهج الحديثة للتعليم القرآني بدار القرآن الشيخ أحمد بالجزائر العاصمة.

وقال بلمهدي في كلمة له: ” نعمل على الوصول إلى من يحسن إستعمال الوسائل الإلكترونية لأننا نواجه اليوم حربا الكترونية.”

وأوضح ذات المتحدث أن هذه المقرأة جاءت نتيجة لغلق المساجد في فترة الكوفيد 19، مضيفا بالقول:” إن الطفل الصغير أصبح اليوم يفتح الهاتف بسهولة، وعليه يجب أن نستغل الفضاء الجديد للتصدي ضد الغزو الثقافي الوجه نحونا، ويجب أن نتقن القتال في هذه المعركة من خلال تعليم القرآن.”

وقال الوزير خلال الندوة التي جاءت تحت شعار ” المقرأة الإلكترونية واقع وآفاق” وبمناسبة اليوم الوطني للطفولة:” نحن في مناسبة اليوم الوطني للطفولة واقمنا هذا الحدث حتى ونوضح أن قبتنا الحديدية هي تعليم أطفالنا للقرآن الكريم وتحميهم من الانحرافات” .

يذكر أن المقرأة الإلكترونية تضم أكثر من 120 أستاذ وأستاذة بما فيهم من الدول الإفريقية وتم وضع مكتب خاص المقرأة الإلكترونية ولا يستبعد تصبح لها مديرية فرعية بالوزارة الوصية حسب تصريح الوزير.

هذا ويبلغ عدد الطلبة المسجلين 21990 طالب منتسب في احصائيات قبل شهرين فيما بلغ عدد الدول المنتسبة إلى المقرأة 89 دولة وتم انجاز 14532 حلقة تعليمية.

ليديا كبيش

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