بلمهدي يؤكد: لا وفيات ولا مرضى في صفوف الحجاج

بلمهدي يؤكد: لا وفيات ولا مرضى في صفوف الحجاج

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن نتائج المرحلة الأولى من حج 2022 مطمئنة، مؤكدا عدم تسجيل أي وفيات ولا مرضى في صفوف الحجاج.

وكشف بلمهدي، عبر فيديو نشرته الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن مصالحه لم تسجل أي وفيات أو حالات مرضى في المستشفيات أو تهيان للحجاج. واعتبرها، مؤشرات ناجحة.

وهنأ المتحدث، جميع الإخوة الأعضاء على نجاح الموسم الأول، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الموسم الثاني، مردفا بالقول :”أن هذا النجاح كان مكللا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية الذي حرص أن يكون التكفل الأمثل لحجاجنا الميامين، وقد كانت الخطة محكمة في الشطر الأول”.

وأكد وزير الشؤون الدينية، أن القطاع يستعد للخطة التالية وهي مشاعر والتي تعتبر مهمة جدا، مضيفا بالقول :”لا شك أنها ستفضي لنجاح أكثر نعين حجاجنا ونرافقهم بالمناسك الأخرى، فالحج عرفة وأعظم موعد مع الله سبحانه وتعالى”.

كما ذكر بلمهدي، أن المرافقة الطبية والإرشادية ستكون حاضرة مع الحجاج، من حيث الفتوى والتوجيه الديني وكذا تعليمات الحماية المدنية.

وقال ذات المتحدث:” وكل الطاقم البعثة يعمل 100 بالمائة بل يزيد من قدراته حتى يتكفل بالحجاج بمشعر، عرفة ومزدلفة وكذا في أيام التشريق ايام الرجم، وسيتابع العمل في الموسم الثاني مع زوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام”.

رمزي أحمد توميات

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