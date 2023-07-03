بلمهدي: وفاة أزيد من 50 حاجا من بينهم مفقود في البقاع المقدسة

بلمهدي: وفاة أزيد من 50 حاجا من بينهم مفقود في البقاع المقدسة

أعلن اليوم الإثنين وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تسجيل أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.

وكشف بلمهدي أن القطاع سجل أيضا حالة وفاة واحدة ضمن الحجاج المفقودين، مشيرا إلى أن كل سنة يتم تسجيل حجاج مفقودين ومتخلفين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم

كما ثمن وزير الشؤون الدينية دور الأئمة المهم للحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد، نبرزا أن حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته.

رمزي أحمد توميات

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