بلمهدي: لأول مرة في الجزائر بعثة الحج تفوق الـ40 ألفا

27 مايو، 2023

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر، فاقت بعثة الحج الـ40 ألف حاجا وحاجة.

وأضاف بلمهدي في كلمة له خلال لقاء توجيهي لأعضاء بعثة الحج الجزائرية، أن هذه بعثة الحج لهذا الموسم، فاقت بعثة الموسم الفارط بالضعف.

وأوضح ذات المتحدث أن الموسم الماضي، كان استثنائيا، كونه العام الأول الذي جاء بعد وباء كورونا وما رافقها من تدابير استثنائية في الحج.

ولفت وزير الشؤون الدينية الى أن موسم الحج الفارط، كان موسما ناجحا بشهادة الجميع، ونالت البعثة الجزائرية، تشكرات وثناء المملكة العربية السعودية.

وعبر نفس المسؤول عن أمله في أن تنال الجزائر دائما حصة إضافية للحج، نظرا للإقبال الكبير من الجزائريين لأداء فريضة الحج.

كما أكد بلمهدي، أن الدولة الجزائرية وفرت كل ما يحتاجه الحاج من أدوات طبية وأدوية ووسائل التكفل والتي ضوعفت كلها وأصبحت في متناول هذا الكم الهائل من الحجاج.

رمزي أحمد توميات

27 مايو، 2023

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