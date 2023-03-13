بلمهدي: طبع 5 آلاف نسخة من مصحف البراي في المرحلة الأولى

بلمهدي: طبع 5 آلاف نسخة من مصحف البراي في المرحلة الأولى

أعلن اليوم الاثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إستلام النسخة الأولى من مصحف القرآن الكريم بلغة “البراي”

وقال بلمهدي ىدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، :”أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر يطبع القرآن الكريم عن رواية ورش بالخط العادي وخط البراي. وسيتم في المرحلة الأولى طبع 5 آلاف نسخة من هذا المصحف”.

وذكر ذات المتحدث بأن تقنية البراي الجديدة للمكفوفين. تقوم على كتابة الكلمات بخط عادي. حتى يتسنى للأولياء مرافقة الأبناء الذين يقرؤون بالبراي.

كما سيتم توزيع مصحف الجزائر للبراي في الدول الإفريقية ومسجد باريس الكبير. إضافة إلى توزيعه على المستوى الوطني، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما تطرق الوزير إلى رسالة المسجد في شهر رمضان اين أكد على مرافقة الإمام للمواطن في حياته الإجتماعية عموما. والتي تقوم على التوعية والإرشاد. داعيا المواطنين إلى التركيز على العبادة والإبتعاد عن السلوكات السيئة.

ليديا كبيش

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