بلمهدي: تمكين أعضاء البعثة من كل المعلومات لاستقبال الحجاج بمشعري منى وعرفات

بلمهدي: تمكين أعضاء البعثة من كل المعلومات لاستقبال الحجاج بمشعري منى وعرفات

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على ضرورة تمكين أعضاء بعثة الحج من كل المعلومات.

وأوضح بلمهدي أنه سيتم تمكين أعضاء بعثة الحج من كل المعلومات التي من شأنها أن تكون معينا على تنفيذ الخطة لاستقبال الحجاج وإسكانهم وتوفير الإعاشة لهم في مشعري منى وعرفات ابتداء من يوم غد الإثنين موعد انطلاق أعمال الحج.

وجاء ذلك في تصريح للإذاعة الوطنية، خلال إشرافه أمس السبت بمقر مركز مكة المكرمة لمكتب شؤون حجاج الجزائر على اجتماع تنسيقي لضبط خطة إدارة المشاعر المقدسة.

وذلك بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني. بالإضافة كذلك إلى رئيس مركز مكة المكرمة محمد الشيخ ورؤساء فروع ولجان مركز مكة المكرمة لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

وأكد بلمهدي أن الخطة تتضمن شقين أحدهما، التيسير وإدارة المخيمات والثاني يتمثل في التوجيه والترحيل والنقل والاستقبال.

رمزي أحمد توميات

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